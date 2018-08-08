أهالى كفر منصور يطالبون محافظ القليوبية برصف طريق مدرج بالخطة منذ 5 سنوات

القليوبية إبراهيم سالم

ناشد أبناء قرية كفر منصور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بتوجيه تعليمات إلى المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بسرعة رصف الطريق الذى يربط بين قرية كفر منصور ومحطة الصبايحة بطول 1800 متر وعرض 12 مترا، مؤكدين أن الطريق تم إدراجه بالخطة منذ 5 سنوات وحتى الآن لم يتم رصفه ليقوم رئيس المدينة بتحويل الميزانية لطريق آخر لا يقدم الخدمة التى سيقدمها الطريق الأول لأبناء القرية.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن الطريق الذى سيحول رئيس المدينة الميزانية له يخدم مقلب قمامة بالجهة القبلية للقرية، مناشدين محافظ القليوبية بسرعة التدخل الفورى وتحويل الميزانية لطريق "كفر منصور – محطة الصبايحة"، مؤكدين أنهم تحملوا العديد من الإصلاحات على نفقتهم الشخصية للبدء الفورى فى الرصف مثلما تم الاتفاق مسبقا مع رئيس المدينة، ليقوم بعدها بتحويل جهة الرصف لطريق آخر.

وبدوره أكد المهندس محمد خيرى، رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أن مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة سترسل لجنة فنية اليوم الثلاثاء لمعاينة طريق كفر منصور الصبايحة والطريق الآخر وبناء على التقرير الفنى سيتم تحديد جهة الرصف وستأخذ الأولوية لأحد الطرق وفقا لتوجيهات التقرير.