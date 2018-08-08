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أهالى القصاصين بالإسماعيلية يطالبون بإنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:00 ص
أهالى القصاصين بالإسماعيلية يطالبون بإنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد قرية القصاصين
الإسماعيلية – السيد فلاح
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طالب أهالى مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان السكة الحديد، من أجل الحد من الحوادث المرورية والاختناقات المرورية المتعلقة بمزلقان السكة الحديد، بالمدينة فضلا عن خدمة أبناء القصاصين والحفاظ على سلامتهم.

وقالوا يقام يوم السبت من كل أسبوع سوق كبير بعد المزلقان، هو سوق شامل للمواشى والأبقار والعجول والخضار، ويتسبب المزلقان فى ازدحام شديد، بجانب مرور القطارات فى ظل الازدحام قد يعرض الأهالى للخطر، مطالبًا بإنشاء كوبرى علوى أعلى المزلقان لمرور السيارات، والحد من ظاهرة الحوادث المنتشرة، فضلاً عن أن الشوارع ضيقة وحركة السيارات لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدى ذلك لحالة من التكدس داخل المدينة، وبالتالى يحدث تكدس من السيارات على المزلقان وصعوبة إغلاق بواباته، وإمكانية وقوع حوادث.

وتستغرق عملية عبور السيارة لمزلقان القصاصين الجديدة قرابة النصف ساعة، على الرغم من أنها فى الظروف العادية لا تستغرق أكثر من خمسة دقائق.

وتصل طوابير السيارات فى بعض الأحيان، فى حالة غلق المزلقان لعبور قطار، للطريق الرئيسى، خارج المدينة والرابط بين عدد من المحافظات، مما يتسبب فى شلل تام لحركة السيارات، خاصة فى وجود التوك توك الذى يقوم قائديه بالسير عكس الاتجاه، مسببًا ازدحامًا أكثر.


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