"أمن القليوبية" ينفذ 5937 حكما فى حملة أمنية مكبرة

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5937 حكما وضبط 742محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية. أسفرت الحملة عن ضبط 742 محكوم عليه، وتنفيذ 5937حكم، و4495حكم غرامة، وضبط 14قضيه جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 49400 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.