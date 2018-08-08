video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"أمن الجيزة" يضبط المتهم بقتل شقيق طليقته فى الوراق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:35 م
"أمن الجيزة" يضبط المتهم بقتل شقيق طليقته فى الوراق جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض عل عامل لاتهامه بقتل شقيق طليقته بسبب خلافات أسرية بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبانتقال الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، تبين أن عامل قتل شقيق مطلقته نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليه بسلاح ابيض وفر هاربا.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها بسبب خلافات أسرية بالصف

قتل شقيق مطلقته

الوراق

خلافات اسرية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة