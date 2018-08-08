"أمن الجيزة" يضبط المتهم بقتل شقيق طليقته فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض عل عامل لاتهامه بقتل شقيق طليقته بسبب خلافات أسرية بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبانتقال الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، تبين أن عامل قتل شقيق مطلقته نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليه بسلاح ابيض وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.