ألمانيا تبرم اتفاقا مع إسبانيا لإعادة المهاجرين إليها

رويترز

أبرمت برلين اتفاقا مع مدريد يقضى باستعادة الأخيرة المهاجرين المسجلين لدى السلطات الإسبانية، وفق ما ذكرت ناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء فى وقت تسعى ألمانيا للحد من عدد الواصلين إلى أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إليانور بيترمان إنه بموجب الاتفاق الذى سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 أغسطس سيكون من الممكن "إعادة (المهاجرين) إلى إسبانيا فى غضون 48 ساعة" مضيفة أن مدريد لم تضع أى شروط.

ويشكل الاتفاق جزءا من سلسلة اتفاقات ثنائية تسعى ألمانيا إلى إبرامها مع شركائها فى الاتحاد الأوروبى دون انتظار اتفاق أوسع للتكتل ككل.