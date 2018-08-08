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أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-8-2018 اليورو يرتفع والدولار "ثابت"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:19 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-8-2018 اليورو يرتفع والدولار "ثابت" عملات أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8 - 8 -2018 بين الارتفاع والاستقرار، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى، فيما ارتفع سعر اليورو الأوروبى، وتباينت أسعار باقى العملات، ومنها الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك  فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى انخفض به عن البنك الأهلى 17.82 جنيها للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.81 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.61 جنيه للشراء، 20.79 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ارتفاعا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ 22.99 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، 58.68 جنيه للشراء، 59.02 جنيه للبيع.


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