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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-8-2018 فى مصر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:35 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-8-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى مصر ليومها الرابع على التوالى اليوم الأربعاء 8-8-2018 عند 607 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر.

ويأتى ثبات سعر الذهب فى السوق المحلى فى ظل تحرك طفيف جدا لسعر أوقية الذهب عالميا والتى تزن 31 جرام، سجلت أسعارها اليوم 1213 دولار حتى الآن بنسبة تراجع بلغت قرابة 3 دولارات.

 

 

أسعار الذهب
 

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 18 بلغ سعره اليوم 520 جنيها للجرام، وعيار 21 مازال مستقر عند 607 جنيهات فيما سجل سعر الذهب عيار 24 حوالى 694 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 4860 جنيها والأوقية 1212 دولار.

 

وقد تشهد أسعار الذهب فى مصر بعض التفاوت البسيط جدا بين تاجر وآخر ومن محافظة إلى أخرى وقد يكون هذا التفاوت ما بين 50 قرش إلى جنيه واحد فقط.

 

وتسبب تراجع سعر الذهب فى الأسابيع الثلاثة الماضية إلى انتعاش حركة الأسواق بحسب إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، والذى أكد أن استمرار الذهب عند هذا الحد سيؤدى إلى مزيد من الرواج فى حركة المبيعات.

 

 


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