أحكام تأديبية متفاوتة لمدير مدرسة و 9موظفين لإهمالهم فى اعمال الصيانة

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة، مشرف تغذية بمدرسة ابتدائية بخصم ١٥ يوم من راتبه ، وخصمت أجر ٤٥ يوم من راتب ٧ متهمين ، كما خصمت أجر شهرين من راتب مدير المدرسة ، وغرمت رئيس الوحدة المنتجة بإلادارة التعليمية ابو شتيت بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك عن تهم الإهمال وعدم متابعة الصيانة في المدرسة ، بالرغم من تكسير أبواب المدرسة والحوائط تحتاج الى ترميم ، والسيراميك به كسور

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين جميعاً أهملوا في الاعمال المنوطة بهم ، ولم يراعوا الدقة ، وخالفوا ضمائرهم ، حيث أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال الصيانة بمدرسة إبتدائية ، مما ترتب عليه الاهمال الجسيم في صيانة المدرسة

واستندت أسباب الحكم علي شهادة الشهود بأن مشرف التغذية لم يقم بتعبئة طفايات الحريق بالمدرسة وعدم تخصيص مكان بارز لها ، كما ان المعلم المسؤل عن الصيانة لم يصرف اي مبالغ من سلفة الصيانة على المدرسة ، كما لم يتبع إجراءات الشراء المقررة لدي فحص المدرسة ، كما ادرج بيانات غير صحيحة بمحاضر الفحص

ورأت المحكمة أن المتهمين وجب عقابهم تأديبياً لعدم مراعاة واجبات وظيفتهم ، حيث تبين وجود فواتير شراء كمية أخشاب لترميم آسقف الفصول ، بالرغم آن الثابت تبرع أهالى القرية بهذه الأخشاب ، كما تبين وجود فواتير تفيد شراء دهانات لترميم الحوائط ، الا ان الثابت من الفحوصات عدم وجود اى حوائط بها دهانات جديدة

وتابعت الاسباب ان شهادة الشهود جاءت جميعها لتؤكد إهمال المتهمين جميعهم في المدرسة ، فتبين ان حوائط المدرسة تحتاج لترميم ، ودورات المياه حالتها سيئة ، ولا يوجد مواسير صرف للأحواض تحطيم كامل للأبواب والشبابيك .