آبى وجوتيريس يتفقان على إبقاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

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اتفق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء على مواصلة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على أمل الوصول إلى هدف نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن جوتيريس يزور اليابان لحضور احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للقصف الذرى الأمريكى على ناجازاكى غدا الخميس ، وبذلك يعتبر أول أمين عام بالأمم المتحدة يقوم بذلك ، مشيرة إلى إشادة آبى بمشاركة جوتيريس.

وفى مؤتمر صحفى عقب اجتماعهما، قال آبى : " ندرك أنه من الضرورى أن يحافظ المجتمع الدولى على التنفيذ الكامل للعقوبات على أساس قرارات مجلس الأمن الدولى لاتخاذ إجراء ملموس من كوريا الشمالية".

يذكر أن التوترات هدأت في شبه الجزيرة الكورية إلى حد ما منذ أن أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزامه بنزع السلاح النووي في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تاريخية في سنغافورة في يونيوالماضي، لكن المفاوضات بين الدول لم تحرز تقدما يذكر مع بيونج يانج حتى الآن بشأن اتخاذ خطوات ملموسة، وذكر تقرير لخبراء الأمم المتحدة مؤخرا أن كوريا الشمالية واصلت برامجها النووية، منتهكة بذلك حظر الأمم المتحدة.

وقال جوتيريس إنه " يؤيد بشكل كامل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نحو هدف نزع السلاح النووي الشامل الذي يمكن التحقق منه، وهذا أمر لا رجعة عنه".

وأضاف امين عام الأمم المتحدة أن زيارته إلى ناجازاكي تأتي في "لحظة مهمة للغاية"، في الوقت التي تلتزم فيه الأمم المتحدة تماما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتشجع جهود نزع السلاح.