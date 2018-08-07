5 وظائف أكاديمية شاغرة بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل خمس وظائف أكاديمية شاغرة بكلية طب الأسنان من معاونى أعضاء هيئة التدريس من المدرسين المساعدين بواقع اثنين من المدرسين المساعدين فى كلاً من قسمى الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان، وعلاج الجذور، ومدرس مساعد واحد فى قسم بيولوجيا الفم.

وشدّد الدكتور الجمال على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لهذا الشأن، بداية من الإعلان عنه فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والت أكد من مدى مطابقتهم للشروط والمفاضلة بينهم بكل دقة وحيادية.

وأشار الدكتور إيهاب سعيد عبد الحميد عميد كلية طب الأسنان، إلى أن المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على الماجستير فى التخصص المطلوب وألا يزيد سنه عن 35 عاماً، وقت الإعلان وأن يكون من خريجى الجامعات المصرية، كما يجب أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تُقدم باسم عميد الكلية، وذلك بمقر الكلية اعتباراً من 6/8/2018م إلى 19/8/2018م وللإطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف، ويمكن الرجوع إلى موقع الجامعة (www.aun.edu.eg/jobs ) وموقع بوابة الحكومة الإلكترونية http://jobs.gov.eg/jobs.