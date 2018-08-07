video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص بعد تناول طعام ملوث خلال جنازة فى بيرو

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:40 م
وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص بعد تناول طعام ملوث خلال جنازة فى بيرو بيرو
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات فى بيرو اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص توفوا كما أصيب عشرات بإعياء بعد تناولهم طعاما ملوثا خلال جنازة بمنطقة الإنديز فى بيرو.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا بيساه لقناة (آر.بي.بي) المحلية إن الطعام كان ملوثا على ما يبدو بمادة الفوسفات العضوى التى تستخدم فى المبيدات الحشرية.

وذكر مكتب النائب العام أن ممثلى الادعاء أخذوا عينات من الأطعمة والمشروبات التى قدمت فى الجنازة لتحليلها.

وذكرت وكالة الدفاع المدنى على موقعها الإلكترونى أن تسعة أشخاص توفوا ومازال ثمانية فى حالة حرجة من بين 50 شخصا أصيبوا بإعياء فى الجنازة التى أقيمت بقرية سان خوزيه دو أوشوا أمس الاثنين.

وكانت الوكالة قالت على تويتر فى وقت سابق إن عشرة أشخاص توفوا قبل أن تحذف التغريدة.

وقالت بيساه إنه حدثت حالتا تسمم بمادة الفوسفات العضوى فى نفس المنطقة فى الأشهر القليلة الماضية.

وفى عام 2013 توفى 23 تلميذا هنديا بعد تناولهم طعاما ملوثا بمادة مونوكرتوفوس التى تنتمى لعائلة الفوسفات العضوي.

وقال أبيل ساليناس، وهو وزير صحة سابق، لقناة (آر.بي.بي) إن هذه المأساة تذكر بضرورة عدم استخدام أوعية المبيدات الحشرية الفارغة فى طهى الطعام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 35 سائحا فى تصادم قطارين بالقرب من مدينة آثرية فى بيرو

صور.. رئيس بيرو يقترح إجراء استفتاء على إصلاح سياسى وقضائى

صور.. مظاهرات حاشدة فى شوارع بيرو ضد وقائع الفساد

بيرو

طعام فاسد

جنازة




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة