وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص بعد تناول طعام ملوث خلال جنازة فى بيرو

رويترز

قالت السلطات فى بيرو اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص توفوا كما أصيب عشرات بإعياء بعد تناولهم طعاما ملوثا خلال جنازة بمنطقة الإنديز فى بيرو.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا بيساه لقناة (آر.بي.بي) المحلية إن الطعام كان ملوثا على ما يبدو بمادة الفوسفات العضوى التى تستخدم فى المبيدات الحشرية.

وذكر مكتب النائب العام أن ممثلى الادعاء أخذوا عينات من الأطعمة والمشروبات التى قدمت فى الجنازة لتحليلها.

وذكرت وكالة الدفاع المدنى على موقعها الإلكترونى أن تسعة أشخاص توفوا ومازال ثمانية فى حالة حرجة من بين 50 شخصا أصيبوا بإعياء فى الجنازة التى أقيمت بقرية سان خوزيه دو أوشوا أمس الاثنين.

وكانت الوكالة قالت على تويتر فى وقت سابق إن عشرة أشخاص توفوا قبل أن تحذف التغريدة.

وقالت بيساه إنه حدثت حالتا تسمم بمادة الفوسفات العضوى فى نفس المنطقة فى الأشهر القليلة الماضية.

وفى عام 2013 توفى 23 تلميذا هنديا بعد تناولهم طعاما ملوثا بمادة مونوكرتوفوس التى تنتمى لعائلة الفوسفات العضوي.

وقال أبيل ساليناس، وهو وزير صحة سابق، لقناة (آر.بي.بي) إن هذه المأساة تذكر بضرورة عدم استخدام أوعية المبيدات الحشرية الفارغة فى طهى الطعام.