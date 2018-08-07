وزير خارجية الفلبين يؤكد أهمية التدريب البحرى المشترك بين آسيان والصين

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أكد وزير خارجية الفلبين "آلان بيتر كايتانو" أن خطة الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإجراء تدريب بحرى مشترك فى بحر الصين الجنوبى "مهمة للغاية" للمنطقة.

وقال "كايتانو" –فى تصريح لوسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن "التدريب مهم"، مضيفا "من المهم للغاية وجود تدريبات عسكرية مشتركة، حتى وإن كان الهدف منها تلافى الحوادث ونمو العلاقات العسكرية،حيث إن ذلك سيمكننا من التحدث مع بعضنا البعض على نحو أفضل".



وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يي" صرح فى سنغافورة الأسبوع الماضى خلال مشاركته فى اجتماعات (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة، أن الصين والدول الأعضاء فى آسيان ستجريان تدريبا عسكريا مشتركا فى شهر أكتوبر المقبل.



وتضم رابطة آسيان، التى أقيمت 1967، بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.