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وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة التجارة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:36 ص
وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة التجارة هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث تم مناقشة الحساب الختامي والميزانية خلال الاجتماع .

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن الهيئة  حققت فائض 129 مليون جنيه عن العام المالي 2017/2018 بزيادة قدرها 47 مليون جنيه عن الفائض المقدر، ونفذت نسبة 93 % من خططها الاستثمارية، بإجمالى مبلغ 155مليون جنيه شاملة مشروع تطوير ميناء طابا البرى، والمرحلة الأولى من تأمين موانئ الهيئة، كما تم مناقشة مشروعات التطوير القادمة فى الموانئ المختلفة.

 ووجه الوزير بالاستمرار  فى معدلات الأداء وتطويرها، بالإضافة إلى ضرورة  الاهتمام بالنواحى التدريبية الخاصة بالعاملين بالموانئ، باعتبار العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، واعتمد المجلس الحساب الختامى والميزانية.

وعلى هامش الاجتماع صرح الدكتور هشام عرفات، أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث خططت الوزارة  لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

 وأوضح عرفات ، أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية، لافتا إلى أن هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية سوف تنشأ فى كل من مدن السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – مدينة السادات – مدينة برج العرب الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة  .

وأضاف وزير النقل أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة هذه الموانئ حيث تم طرح مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان علي المستثمرين في مناقصة عالمية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وقد تم تأهيل تحالفات كبرى للدخول فى هذا المشروع، وجارى الآن استكمال عملية الطرح والترسية.

 

 


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