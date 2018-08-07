وزير الدفاع البريطانى: بلادنا ستظل قوة عسكرية من "الدرجة الأولى"

رويترز

ذكر وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون اليوم الثلاثاء أن بلاده ستظل دوما قوة عسكرية من "الدرجة الأولى".

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماى قالت فى يونيو حزيران إن تقريرا أفاد بتشكيكها فى وضع المملكة المتحدة كقوة عسكرية من "الدرجة الأولى" غير صحيح. لكن عندما سئلت بشكل مباشر رفضت تكرار العبارة، مكتفية بالقول إنها تريد أن تكون بريطانيا "دولة رائدة فى مجال الدفاع".

وقال وليامسون لمركز (أتلانتيك كاونسيل) للأبحاث فى واشنطن "بريطانيا لاعب عالمى كبير وكنا على الدوام قوة عسكرية من الدرجة الأولى وسنظل كذلك".