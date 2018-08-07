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وزارة السياحة تشكل غرفة عمليات للمتابعة اليومية لحجاج الشركات السياحية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:35 م
وزارة السياحة تشكل غرفة عمليات للمتابعة اليومية لحجاج الشركات السياحية رانيا المشاط - وزيرة السياحة
أ ش أ
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شكلت وزارة السياحة غرفة عمليات لمتابعة الحجاج والعمل على راحتهم، والإبلاغ عن أية مشكلات أو مخالفات فى الحج فور العلم بها والعمل على حلها.
 
يأتي ذلك فى إطار الدور التنظيمي لوزارة السياحة لموسم الحج السياحى لهذا العام، وفى ضوء متابعة الوزارة اليومية للحجاج للتأكد من تنفيذ الشركات السياحية لالتزامها نحوهم والعمل على تذليل كافة المعوقات أمامهم لأداء مناسكهم.
 
وأوضح مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحة بالوزارة، - في بيان اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات الحج تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لخدمة الحجاج والرد على استفساراتهم وتلقي الشكاوى، وذلك من خلال أرقام التليفونات المعلنة على النحو التالى لتعميمها على كافة الحجاج:
 
فتحي عبدة شلش (مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية) 01111150763 - 01005047896، حاتم جمعة (الإدارة العامة الفنية لتراخيص الشركات)01110398691 ؛ محمد يوسف إبراهيم (الإدارة العامة الفنية لتراخيص الشركات)01113140946؛ مصطفى عصر (الإدارة المركزية للشركات السياحية)01060639149؛ مجدى عبد الرؤوف(الإدارة المركزية للشركات السياحية) 01115179306؛ احمد خلف بخيت(المكتب الفني لرئيس قطاع الشركات السياحية) 01002682971؛ محمود عبد الرازق(الإدارة العامة للنقل السياحي)01001872747 ، محمد رضا (الإدارة المركزية للشركات السياحية)01155571177؛ رضا عمر(الإدارة العامة للنقل السياحي)01004804847.

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الحج والعمرة

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