ننشر شروط التسكين فى المدن الجامعية بالإسكندرية وكيفية التقديم

الإسكندرية – هناء أبو العز

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مواصلة أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية، حيث بدأ التقديم الإليكترونى لكافة فئات الطلاب من 2018/8/1 ويستمر حتى 2018/8/31.

وأوضح سمير الأباصيرى مدير عام المدن الجامعية والتغذية بالجامعة، أن عملية تنسيق القبول بالمدن الجامعية للعام الحالى ستشهد العديد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب، بالإضافة إلى إستعداد المدن الجامعية لتوجيه الطلاب والرد على إستفساراتهم سواء بمقار لجان التقديم أو على مواقع التواصل الاجتماعى والوسائل الإليكترونية.

وتوفر اليوم السابع، الإرشادات الكاملة، تيسيرا للاجراءات حيث يلتزم كل طالب بمراجعة الخطوات التالية عند التقديم لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية طلبة:-

الطلاب القدامى:

- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير امتياز، أو جيد جدا، أو جيد

- بعد استيفاء الطالب لكافة الأوراق المطلوبة يتوجه إلى لجنة الاستلام المختصة بالمبنى المقيم به العام الماضى وذلك لمراجعة بياناته ورقيا والكترونيا.

- بعد المراجعة يتوجه الطالب لمكتب شئون الطلاب لشراء ملف الإقامة.

- بعد استيفاء الملف كاملا، يتم تسليمه للجنة الاستلام التى تم بها مراجعة البيانات.



الطلاب المستجدين:

- يتوجه الطالب إلى لجنة التنسيق الالكترونى المختصة لمراجعة الاستمارة الكترونياً.

- بعد المراجعة الإليكترونية يتوجه الطالب إلى لجنة الإستلام لتسليم طلب الإلتحاق بمكتب شئون الطلاب.

** بالنسبة للطلاب قدامى الجامعة مستجد أو منقطع مدينة الحاصلين على تقدير(امتياز– جيد جد– جيد)، يتوجه الطالب إلى مكتب شون الطلاب لتسليم الاستمارة والاشعار الالكترونى – بمدينة سموحة طلبة، أما طلاب الفئات الخاصة من الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير "مقبول – مادة – مادتين – وقف قيد بعذر" يتم التقديم على الموقع الالكترونى فقط ومتابعة نتيجة التنسيق على صفحة الادارة العامة للمدن الجامعية والتغذية (Facebook).

أما الطلاب القدامى "دور ثانى- تيرم صيفى – تيرم تاسع- مناطق نائية اسكندرية – علوم قدامى ما زال بالمستوى- طب لائحة – نتيجة بعذر" يتم تسليم الاستمارة والاشعار الالكترونى بمكتب شئون طلاب سموحة ومتابعة نتيجة التنسق على صفحة الادارة العامة للمدن الجامعية والتغذية (Facebook).

وبالنسبة للطلاب المستجدين "ثانوية من الخارج – مناطق نائية اسكندرية – مدارس متفوقين – شهادات فنية" يتم تسليم الاستمارة والإشعار الإليكترونى بمكتب شئون طلاب سموحة

وهناك التماسات اجتماعية و مرضية ومحافظات نائية "تقدير أقل من جيد" يتم التوجه إلى مكتب الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة لتسليم الطلبات لتسليم الإستمارة والإشعار الإليكترونى والمرفقات.

وللراغبين فى الاقامة بدار الضيافة للعام الجامعى 2018 – 2019 ( قدامى – مستجدين) التوجه إلى دار الضيافة بسموحة لتسليم الاستمارة والاشعار الالكترونى.

أما الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة "قدامى – مستجدين" يتم تسليم الاستمارة فقط.

ويأتى التقديم الإليكترونى لكافة فئات الطلبة والطالبات، إعتباراً من 2018/8/1 وحتى 2018/8/31، والتقديم الورقى للطلبة والطالبات القدامى: إعتباراً من 2018/8/7 وحتى 2018/8/30، والتقديم الورقى للطلبة والطالبات المستجدين (ثانوية عامة): إعتباراً من 2018/9/2 وحتى 2018/9/13.

كما تم استحداث بعض الاجراءات التى يجب على الطالب اتباعها للتقديم للمدن الجامعية للعام الجامعى 2019/2018 وهى كالاتى:

1) لابد أن يقوم الطالب / الطالبة سواء كان "قديم جامعة قديم مدينة – قديم جامعة منقطع مدينة – قديم جامع مستجد مدينة – مستجد جامعة" بادخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الالكترونى "نظام الزهراء لادارة المدن الجامعية" بالدخول إلى رابط تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك خلال مواعيد التقديم المعلن عنها فى الموقع، حيث ان الموقع لن يقبل اى طلب للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا.

2) بعد أن يستوفى الطالب / الطالبة بياناته على الموقع يقوم بطباعة الطلب الالكترونى ليكون بمثابة اشعار انه قام بادخال بياناته على الموقع.

3) يقوم الطالب / الطالبة "قديم جامعة قديم مدينة – قديم جامعة منقطع مدينة – قديم جامعة مستجد مدينة" بتحميل وطباعة طلب الالتحاق الورقى من نفس الموقع بعدالدخول إلى رابط ارشادات التقديم والاقرارات واختيار جامعة الاسكندرية من القائمة والضغط على عرض التعليمات ويتم اعتماده بختم شعار الجمهورية الخاص بشئون طلاب الكلية.

4) يتوجه الطالب / الطالبة قديم جامعة قديم مدينة والحاصل على تقدير "امتياز – جيدجدا – جيد" للجان المختصة لمراجعة بياناته اليكترونيا وورقيا وتسليم ملف الاقامة مرفق به الاوراق المطلوبة.

5) بالنسبة للطالب / الطالبة المستجد جامعة "ثانوية عامة" يتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناته اليكترونيا وورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجان المختصة مرفق معه الاوراق المطلوبة.

6) الطالبات قديمة جامعة مستجدة او منقطعة مدينة حاصلات على تقدير امتياز فقط تتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناتهن ورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجان المختصة.

7) الطالب قديم جامعة مستجد او منقطع مدينة حاصلين على تقدير "امتياز – جيدجدا – جيد" يتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناته ورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

8) الطالب / الطالبة من الفئات الاتية: - قدامى جامعة قدامى مدينة من محافظة الاسكندرية "مناطق نائية" حاصلات على تقدير "امتياز – جيد جدا – جيد"، ومستجدات، مستجدين جامعة "ثانوية عامة" من محافظة الاسكندرية "مناطق نائية"، يتوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته اليكترونيا وورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

9) الطالب / الطالبة قدامى من الفئات الاتية "تيرم تاسع – باقى ساعات معتمده – سمر كورس – دور ثان – محافظات نائية اقل من جيد" يتم تسليم اوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط ومرفق معها الإشعار الإليكترونى.

10) الطالب/ الطالبة ثانوية عامة من الخارج يتوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته اليكترونيا وورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

11) الطالب / الطالبة قدامى الحاصلين على "مقبول – مادة – مادتين – وقف قيد – راسب – نتيجه بعذر – حالات اخرى" يتم التقديم على الموقع الالكترونى فقط ويتابع الطالب صفحة المدن الجامعية على (Facebook) للتعرف على نتيجة تنسيق كل فئة – وفى حالة اعلان نتيجة القبول يتم التوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته اليكترونيا وورقيا.

12) الطالب / الطالبة المتقدمين بالتماسات "اجتماعية – مرضية" يتم تسليم اوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط خلال الفترة من 8/7 حتى 8/30 للقدامى , ومن 9/2 حتى 9/13 للمستجدات ثانوية عامة ومرفق معها الاوراق المطلوبة.

13) باستطاعة الطالب / الطالبة متابعة طلب الالتحاق الالكترونى الخاص به برقمه القومى عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية على موقع الزهراء.

14) باستطاعة الطالب / الطالبة تعديل بياناته على الموقع برقمه القومى وكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق الدخول على رابط تعديل بيانات طلب الالتحاق مع الاخذ فى الاعتبار انه بمجرد انتهاء فترة التسجيل لن يستطيع الطالب الدخول على هذه الخاصية او بعد مراجعة طلبه الكترونيا وقبول طلبه.

أما عن الأوراق المطلوبة:

أولا: فئة قديم جامعة قديم مدينة حاصلين على تقدير "امتياز – جيدجدا – جيد"

- طلب الإلتحاق مستوفى من الكلية والضامن، و الاشعار الالكترونى (بعد المراجعة )، وعدد 2 صورة بطاقة رقم قومى للطالب سارية، و 2 صورة بطاقة رقم قومى لولى الامر سارية، و عدد 10 صورة ضوئية، وفى حالة وجود ولى امر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب ( شهادة وفاة – انفصال والدين.......)

أما الأوراق المطلوبة لفئة مستجدين ثانوية عامة، هى طلب الإلتحاق مستوفى من الكلية والضامن، و 2 صورة من بطاقة ترشيح الثانوية العامة، و الاشعار الالكترونى (بعد المراجعة )، و 2 صورة بطاقة رقم قومى للطالب سارية، و 2 صورة بطاقة رقم قومى لولى الامر سارية، و عدد 2 صورة شخصية، وفى حالة وجود ولى امر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب ( شهادة وفاة – انفصال والدين.......)

ولفئة الالتماسات الاجتماعية والمرضية والحالات الخاصة، التوجه للجنة المختصة لسحب طلب الالتماس وتقديمه مرفق به الاوراق المطلوبة وفقا لكل حالة كالتالى:

1- فئة الطلاب المتقدمين بإلتماسات إجتماعية:

إستمارة الإلتحاق مستوفاة من الكلية والضامن + إلتماس مقدم من الطالبة على النموذج المتوفر بمكاتب الرعاية الإجتماعية مرفق به إيصال سداد بمبلغ 20 جنيه + أصل البحث الإجتماعى + أصل شهادة الحيازة الزراعية + أصل مفردات مرتب عائل الأسرة أو المعاش + 1 صورة بطاقة الرقم القومى للطالبة (سارية) + 1 صورة من بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد لباقى أفراد الأسرة + إشعار التقديم الإليكترونى.

2- فئة الطلاب المتقدمين بإلتماسات لأسباب طبية:

إستمارة الإلتحاق مستوفاة من الكلية والضامن + إلتماس مقدم من الطالبة على النموذج المتوفر بمكاتب الرعاية الإجتماعية مرفق به إيصال سداد بمبلغ 20 جنيه + أصول الشهادات الطبية الخاصة بالطالبة + صورة من البطاقة الصحية الخاصة بالطالبة (المستلمة من شئون طلاب الكلية) + عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومى للطالبة (سارية) + صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) + إشعار التقديم الإليكترونى.