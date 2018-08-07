ننشر أكبر حركة تنقلات لتعيين قيادات الوحدات المحلية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبوالفضل - ناصر جودة

أجرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة صباح اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات واسعة بين نواب ومعاونين وسكرتيرى رؤساء مجالس المدن والقرى بنطاق المحافظة حيث أصدرت القرار رقم "1405" لسنة 2018.

وتضمن القرار تكليف كل من الآتى أسمائهم بعد للعمل نائب رئيس وحدة محلية الموضحة قرين كل منهم: مصطفى محمد مصطفى القصاص نائب لرئيس مركز ومدينة كوم حماده، وعلاء صلاح الدين عبد الرازق سعد نائب لرئيس مركز ومدينة كوم حماده وسامى عبد الله محمد الحلاج نائب لرئيس مركز ومدينة كوم حماده وجميل سعد عطية أبو قمر نائب لرئيس مركز ومدينة رشيد وأكرم عاطف بدوى نائب لرئيس مركز ومدينة إيتاى البارود وعبد الهادى عوض رشوان نائب لرئيس مركز ومدينة الدلنجات ومستور عبد الحميد فرج مساعد نائب لرئيس مركز ومدينة أبو المطامير وناصر عبد الهادى محمد على نائب لرئيس مركز ومدينة كفر الدوار والحسينى توفيق أبو عيانه نائب لرئيس مركز ومدينة الدلنجات ومحمد السيد على الشنديدى نائب لرئيس مركز ومدينة الرحمانية وعزت سعيد إبراهيم قنديل نائب لرئيس مركز ومدينة المحمودية.

كما أجرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة صباح اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات واسعة بين نواب ومعاونين وسكرتيرى رؤساء مجالس المدن والقرى بنطاق المحافظة، حيث أصدرت القرار رقم 1405 لسنة 2018 والمتضمن تكليف كل من الآتى أسمائهم بعد للعمل نائب رئيس وحدة محلية الموضحة قرين كل من "السيد محمد محى الدين أبو ليمون رئيس الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة المحمودية وإسماعيل عوض حسن سالم رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر أبو المطامير وعبد الكريم عبد الصادق عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس أبو حمص وأحمد صالح عبد الكريم ورئيس الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى بدر وعادل السيد عبد المجيد سليم رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى شبراخيت وسعيد عبد الحكيم سعيد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى سلامة وادى النطرون وآمال مصطفى شحاته الغزالى رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور دمنهور ومصطفى محمد مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية أرمانيا إيتاى البارود وإسماعيل محمد إسماعيل شليم رئيس الوحدة المحلية لقرية قليشان إيتاى البارود محمد جودة مبروك جودة رئيس الوحدة المحلية لقرية المسين الدلنجات أيمن عرابى شليل عرابى رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعراوى أبو المطامير وسعد معوض سعد السواح رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير رشيد وحميده عبد الله سعيد عبد الله رئيس الوحدة المحلية لقرية الآمراء كفر الدوار وأحمد عبد النافع محمد الشناوى رئيس الوحدة المحلية لقرية كوم شريك كوم حمادة.

كما تضمن القرار رقم 1406 لسنة 2018 والمتضمن تكليف كل من الآتى أسمائهم بعد للعمل رئيس وحدة محلية قروية الموضحة قرين كل منهم: أن يشمل القرار نقل خالد السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لقرية قليشان بمركز إيتاى البارود للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وأصدرت "عبده" القرار رقم 1407 لسنة 2018 بنقل أمانى صلاح الدين محمد على نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، والقرار رقم 1408 لسنة 2018 بتكليف سليمان جابر عبد الجيد عمران مدير إدارة بناء وتنمية القرية بأبوحمص للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية نفسها ، إيناس مصطفى عبد الله غريب معاون لرئيس مركز ومدينة كوم حماده رزق مختار عبد الشفيع طه معاون لرئيس مركز ومدينة إيتاى البارود عصام السيد إبراهيم أبو مساعد معاون لرئيس مركز ومدينة رشيد محمد إبراهيم عبد السلام عبد الكريم معاون لرئيس مركز ومدينة الرحمانية أحمد عبد الله حافظ عاشور معاون لرئيس مركز ومدينة الدلنجات.

كما تضمن القرار تكليف كل من الآتى أسمائهم بعد للعمل معاون رئيس وحدة محلية الموضحة قرين كل منهم : محمد عبد العظيم سيف من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ، للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية.

كما شمل القرار تكليف عاصم فتحى عبد الله عبده من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية .

وأكدت عبده، أن الحركة تستهدف الصالح العام ورفع كفاءة المراكز والمدن والقرى للاستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وكلفت محافظ البحيرة، رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بمنظومة النظافة وحل مشاكل المواطنين والاهتمام بضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتصدى لأى مخالفات سواء فى المبانى أو على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.