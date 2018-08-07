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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:27 م
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"مياه القناة" تنتهى من تطهير شبكات سوق الجمعة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:30 م
"مياه القناة" تنتهى من تطهير شبكات سوق الجمعة بالإسماعيلية تطهير شبكات سوق الجمعة
الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى
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قال المهندس أحمد عزب، رئيس شركة مياه القناة، إنه مازالت أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي الصحي مستمرة فى المناطق ذات التصرفات العالية، حيث تم تطهير شبكة الصرف الصحي الخاصة بسوق الجمعة، بمحافظة الإسماعيلية فى وجود المهندس محمد عبد السلام شحاتة، رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافي، رئيس حى ثان، والمهندس مصطفى هزاع، مدير إدارة الصرف.

وأضاف "عزب"، أنه تم إستخدام سيارات النافورى والكباش لتطهير للتعامل مع طبيعة شبكة صرف سوق الجمعة نظرًا لصعوبتها لوجود الفروشات التى تغطى مطابق البالوعات والإزدخام وتكدس العربات لذلك تم العمل ليلاً للتمكن من مواصلة العمل وبعيد عن التكدس وتوضح الصور ما تم تم استخراجه من كميات كبيرة من الرواسب، ومن مخلفات تنظيف الأسماك وبقايا ريش وأحشاء الدجاج بسبب سوء أستخدم للشبكة ولعدم، وجود غرف ترسيب تحول دون وصول المخلفات الصلبة الي داخل الشبكة تم بالفعل الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي لسوق الجمعة بالكامل، واستمرار العمل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بالتنسيق مع رجال حي ثان بجهود رجال الشبكات والقطاع وبتواجد أحمد صالح رئيس شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.

 

 

 

 


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