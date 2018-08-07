"مياه القناة" تنتهى من تطهير شبكات سوق الجمعة بالإسماعيلية

وأضاف "عزب"، أنه تم إستخدام سيارات النافورى والكباش لتطهير للتعامل مع طبيعة شبكة صرف سوق الجمعة نظرًا لصعوبتها لوجود الفروشات التى تغطى مطابق البالوعات والإزدخام وتكدس العربات لذلك تم العمل ليلاً للتمكن من مواصلة العمل وبعيد عن التكدس وتوضح الصور ما تم تم استخراجه من كميات كبيرة من الرواسب، ومن مخلفات تنظيف الأسماك وبقايا ريش وأحشاء الدجاج بسبب سوء أستخدم للشبكة ولعدم، وجود غرف ترسيب تحول دون وصول المخلفات الصلبة الي داخل الشبكة تم بالفعل الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي لسوق الجمعة بالكامل، واستمرار العمل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بالتنسيق مع رجال حي ثان بجهود رجال الشبكات والقطاع وبتواجد أحمد صالح رئيس شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.