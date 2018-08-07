موجز 6.. الحبس سنة وغرامة لا تزيد على مليون جنيه لمن أتاح بيانات شخص دون إذنه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وموافقة الحكومة على قانون حماية البيانات الشخصية، والإفراج عن 1118 سجينا بموجب العفو الرئاسى.





ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملامح قانون حماية البيانات الشخصية، والتى وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.

ودع 1118 سجينا الزنازين، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.





فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عدم إقرار أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للسنة الدراسية 2018/2019، شكا عدد من أولياء الأمور من زيادات كبيرة فى المصروفات تخطت الـ30% فى بعض المدارس، وهو ما يثير التساؤل حول عدم صور قرار دفع المصروفات الدراسية فى البنوك الذى طالب به مجلس النواب من قبل وأعلنت الوزارة دراسته.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يزور مصر برفقة عدد من كبار المسئولين الإماراتيين.





تواصل النيابة العامة بوادى النطرون بالبحيرة برئاسة المستشار وائل بكر رئيس النيابة وأحمد البيلي مدير النيابة العامة، تحقيقاتها المكثفة لكشف غموض حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون يوم الأحد الماضى داخل الدير.

استقبل مطار القاهرة الدولي 11 فوجا سياحيا قادمين إندونيسيا والصين وتايوان لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبري والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.





يزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصر اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فترته الرئاسية الثانية فى يونيو الماضى، وهى أيضا الزيارة الحادية عشرة منذ عام 2014.

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة داخل مجلس النواب ، ضد الدعوة التى أطلقها السفير السابق معصوم مرزوق ، العضو بحزب التيار الشعبى- تحت التأسيس- بشأن إجراء استفتاء على استمرار النظام الحاكم وتشكيل مجلس رئاسى انتقالى، وتعطيل العمل بالدستور، مؤكدين أن هذه الدعوات هدفها ضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى.





أفادت مصادر، بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، منذ قليل، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر اليوم الثلاثاء.

واصل النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، طريقه نحو استهداف الدولة المصرية، على أكثر من مستوى، كان آخر هذه المحاولات ظهوره مؤخرا بقنوات الجماعات الإرهابية، وانتقاده إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة، رغم نجاحها بشهادة مختلف البنوك الدولية، فضلا عن إشادة الدول الأجنبية.





قام الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتحويل واقعة ترك أيقونة المسيح والسيدة العذراء فى حديقة المتحف، للنيابة الإدارية.

تشهد الكرة الأرضية يوم السبت المقبل 11 أغسطس 2018 كسوفا جزئيا للشمس، غير مشاهد بسماء المنطقة العربية، بعد أسبوعين من أطول خسوف كلى للقمر فى القرن الحادى والعشرين، وسوف يستمر الكسوف لمدة 3 ساعات و28 دقيقة وهو الثالث والأخير هذه السنة.





أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا خاصا بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى القنوات الفضائية، وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة فى تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التى تُديرها للغير - أيا كان مسمى الاتفاق - أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.103 مليار جنيه.





يواصل معدل التضخم فى فنزويلا الارتفاع وبلغ معدله السنوى 82776 %، ويتضاعف فى البلاد كل 26 يوما ، ووفقا لصحيفة "النيوبو إيرالدو" الأرجنتينية فإن التضخم فى فنزويلا يتضاعف 5.65 مرات فى الأشهر الخمسة المتبقية من العام الجارى.

دعت رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "كريستينا أرياجا دى باكهولز" تركيا إلى إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برانسون، كما دعت رعاياها إلى عدم السفر لتركيا بسبب الأوضاع غير الآمنة.





أعلن مطار شوانغليو الدولى بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين إلغاء 14 رحلة جوية وتوجيه رحلات أخرى إلى مطارات قريبة بسبب عاصفة رعدية ضربت المقاطعة.

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة مصابيها إلى 12 شخصا جراء زلزال جزيرة "لومبوك" الإندونسية، الذى أسفر عن 105 قتلى و 236 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية للسلطات الإندونسية.





قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن مجلس مدينة غرب هوليوود الأمريكية، وافق على قرار لإزالة نجمة الرئيس دونالد ترامب من ممشى الجماهير، بحسب ما قال عمدة المدينة.

أنيقة، نشيطة، تشع جمالا وحيوية، هكذا كانت تظهر الفنانة إليسا سواء على المسرح أو فى كليبات أغانيها، لتنقل لجمهورها كتلة من المشاعر الراقية والأحاسيس من خلال كلمات أغانيها التى دائما ما تلاقى إعجاب جماهيرها، ولكنها كانت تخفى وراء كل هذه المظاهر معاناتها وصراعها مع مرض السرطان.

توفى المطرب السعودى ماجد الماجد عن عمر يناهز الـ51 عاماً فى أحد مستشفيات العاصمة الرياض إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.