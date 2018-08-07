موجز 10 مساء.. السيسى ومحمد بن زايد يؤكدان على حفظ الأمن القومى العربى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يزور مصر برفقة عدد من كبار المسئولين الإماراتيين. وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها، وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، الشكر لجمهورها وأصدقائها من الفنانيين على تضامنهم معها عقب إعلانها خبر إصابتها بمرض سرطان الثدى وتعافيها منه، حيث أكدت أنه مرض يمكن التغلب عليه فى حالة اكتشافه مبكرا.





أزارو يعزز تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى مرمى المصرى بالدقيقة 73





استقبل وزير الخارجية سامح شكرى فى مقر السفارة المصرية بواشنطن جيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكى لعملية السلام.





يبدأ غدا الأربعاء تنسيق قبول الطلاب لأول جامعة فى العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وبدء الدراسة بها.





استعجلت نيابة شمال الجيزة نتيجة تقرير المعمل الجنائى حول حادث انفجار سيارة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالقرب من مطلع كوبرى أكتوبرصباح أمس الاثنين، وقامت الأجهزة الأمنية بالاستعلام من مباحث المرور عن بيانات السيارة ومالكها.





فى مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى "سامح شكرى" وزير الخارجية اليوم الثلاثاء بمستشار الأمن القومى الأمريكى "جون بولتون".





قال الرئيس التنفيذى لأونى كريديت اليوم الثلاثاء إن البنك الإيطالى توقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى حملات الإعلان والتسويق وإنه لن يعود إلى ذلك حتى تُحسن الشركة الأمريكية العملاقة معاييرها الأخلاقية.





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مراسم توقيع عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يزور مصر برفقة عدد من كبار المسئولين الإماراتيين.





ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح مباحث شرطة التموين بالإسكندرية فى ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة زيت الطعام السابق استخدامه.





لم تتوقف الاستنتاجات والتحليلات التى أحاطت بأكثر الحوادث فجيعة وغموضًا ربما فى تاريخ الكنيسة القبطية الحديث، مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار والتى تلتها سلسلة من الأحداث الغريبة، لا تقل عن حادثة القتل غموضًا، بدأت بالإعلان عن تجريد الراهب أشعياء المقارى من رهبانيته وإعادته لاسمه العلمانى وائل سعد، ثم انتحار زميله فلتاؤس المقارى بوسيلتين بقطع الشرايين ثم القفز من أعلى مبنى بالدير، ثم يتبين إن "أشعياء" حاول الانتحار أيضًا أثناء التحقيق معه وقبل إخلاء سبيله.













حرص الثنائى حسام غالى ومحمد فضل لاعبا الأهلى السابقين، على التواجد بمدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.





أعلن الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، عن انتهاء المرحلة الأولى من تجديد وتطوير المقر الرئيسى للحزب فى بولس حنا وأن المرحلة الأخيرة من التطوير الخارجى للمبنى والأسوار والأبواب واللاند سكيب ستنتهى فى نهاية الشهر الجاري.