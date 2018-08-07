موجز أخبار الساعة 1 .. وزير المالية ينتدب كمال نجم رئيسًا جديدًا لمصلحة الجمارك

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انتداب وزير المالية كمال نجم رئيسًا جديدًا لمصلحة الجمارك وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير المالية ينتدب كمال نجم رئيسًا جديدًا لمصلحة الجمارك

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء، قراراً رقم (343) بندب كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك والذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

معدل الإنجاب فى مصر سنويا يعادل نصف معدلات أوروبا كلها.. اعرف التفاصيل

أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طلب إجراء حوار مجتمعى حول المشكلة السكانية وهذا اللقاء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، لافتا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت خطرا تهدد المجتمع

الرئيس السيسى يصل مطار القاهرة لاستقبال ولى عهد أبوظبى

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

عبد المحسن سلامة: اتجاه لرفع أسعار بيع الصحف القومية لارتفاع تكلفة الورق

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أن هناك اتجاها خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة غدا الأربعاء برؤساء تحرير الصحف لمناقشة رفع أسعار بيع الصحف القومية وذلك بعد ارتفاع أسعار الورق والطباعة.

راهب "محاولة الانتحار" مازال بالرعاية المركزة وحالته خطيرة

كشفت مصادر طبية بمستشفى الأنجلو أمريكان التى انتقل إليها الراهب فلتاؤس المقارى بعد محاولته الانتحار قفزًا من أعلى مبنى بالدير أمس، إن الراهب مازال بقسم الرعاية المركزة بعدما وصل للمستشفى أمس فى حالة خطيرة وكان يعانى من نزيف جراء محاولة قطع شريان يديه، بالإضافة لكسور نتجت عن القفز من الدور الثالث.

مطار القاهرة يشهد اليوم إقلاع 261 رحلة دولية وداخلية

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء انطلاق 261 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها 22 الف و440 راكب من مختلف الجنسيات.