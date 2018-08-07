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موانىء شرق وغرب بورسعيد تستقبل 399 سفينة خلال شهر يوليو

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:14 م
موانىء شرق وغرب بورسعيد تستقبل 399 سفينة خلال شهر يوليو موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانىء بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، عن إستقبال 399 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة، خلالشهر يوليو من العام الجارى، منها 213 سفينة فيدر، و86 سفينة مازر والتى تعتبر من أهم الأنشطة التى تستغلها مصر لزيادة دورها فى نشاط التجارة العالمية بقيام السفن الأم فى الحاويات والتى تصل حمولتها مابين 8 إلى 18 ألف حاوية بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى الموانىء المحورية "شرق بورسعيد" لتأتى سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500 إلى 3000 حاوية لتوزيع ما القته السفن الأم فى الميناء المحورى على موانىء المنطقة والموانىء الأخرى.

 وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 106 سفينة تحمل جنسيات مختلفة من بينها "سنغافورة،وبنما، والصين، وألمانيا، وأمريكا، والبرتغال، وقبرص، والدنمارك، ومارشال، وليبريا، وتركيا" منها السفينة الليبرية "Msc miRjam"، القادمة من البحر والتى يبلغ طولها 400م وغاطسها .14.4متر مما يوضح مقدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن الكبيرة الحجم.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 193 سفينة "حاويات، وصب سائل، وبضاعة عامة" لتحمل العديد من السلع الاستراتيجية منها "حديد، ورخام، وصودا كاوية، وملح، ومواشى، وحديد، وقمح"، منها السفينة "swimmer" والتى تحمل علم توجو ويبلغ طولها 98 متروغاطس 7.5متر لشحن 6300 طن ملح من الميناء، وسفينتين "لتفريغ13289طن رخام"، منها السفينة "Millic" والتى تحمل علم سيراليون وطولها 91 متروغاطس 7متر القادمة بحرًا وعلى متنها 5775طن رخام، والسفينة "sea music" والتى تحمل علم مارشال ويبلغ طولها 116 متر وغاطس 7.8 متر لتفريغ 7514طن رخام.

كما شهد الميناء أيضًا نشاطًا ملحوظًا فى عدد السفن المترددة على الميناء لشحن الصودا الكاويه منها السفينة "k EMAL.k"، والسفينة "uMar1" والسفينة "Leli"،  والسفينة "I EVOIT Fast" وذلك لشحن 23350 طن صودا كاوية.

كما تردد على الميناء سفن أخرى منها 86 قاطرة و 9 سفن للاصلاح والتزود بالوقود و5 سفن شراعى.

 

 

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