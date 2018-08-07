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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:21 م
خالد صلاح
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موانئ دبى تستحوذ على شركة يونيفيدر الدنمركية للوجستيات مقابل 660 مليون يورو

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:55 ص
موانئ دبى تستحوذ على شركة يونيفيدر الدنمركية للوجستيات مقابل 660 مليون يورو سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة موانئ دبى
رويترز
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قالت موانئ دبى العالمية، إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ فى العالم، اليوم الثلاثاء إنها استحوذت على 100% من مجموعة يونيفيدر الدنمركية للخدمات اللوجستية مقابل 660 مليون يورو (762.6 مليون دولار.
 
وقالت موانئ دبى العالمية إن عملية الشراء من صندوق نورديك كابيتال الثامن وبعض مساهمى الأقلية ستعزز حضور موانئ دبى العالمية فى سلسلة التوريد العالمية وتوسع نطاق عروضها وخدماتها المقدمة إلى عملائها من شركات الشحن ومالكى البضائع.
 
وتشغل يونيفيدر، ومقرها أورهوس فى الدنمرك، سفن شحن حاويات وشبكة للنقل البحرى الساحلى القصير المدى فى أوروبا، حيث تخدم مراكز مناولة حاويات المياه العميقة وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا.
 
والتحرك هو أحدث مؤشر على مساعى موانئ دبى للتوسع العالمى بعد أن أعلنت الشركة الشهر الماضى خططا لبناء وتشغيل مركز لوجستى فى مالى.
 

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