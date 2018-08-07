مندوب الامارات لدى الأمم المتحدة ينفى صدور أى قرار بمنع القطريين من دخول بلاده

أ ش أ

نفى السفير الإماراتى والمندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة فى جنيف، عبيد سالم الزعابى صدور أى قرار بمنع القطريين من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا أن غالبية الذين تقدموا بطلبات تأشيرة حصلوا عليها، وأن أكثر من ألفى مواطن قطرى ما زالوا فى الإمارات ولم يغادروا بحسب بيانات الوزارة المختصة.

وأكد السفير الاماراتى ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، اليوم الثلاثاء ، حق الطلاب القطريين بمواصلة تعليمهم فى دولة الإمارات، نافيا وجود أى قرار يمنعهم من ذلك.

وشدد الدبلوماسى الإماراتى على أن المشكلة ليست مع الشعب القطري، وإنما مع الحكومة القطرية مشيرا إلى أن دولة الإمارات تقدمت إلى محكمة العدل الدولية برد على تلك الادعاءات يبين احترام الإمارات لالتزاماتها الدولية.