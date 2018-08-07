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منحة مجانية لأبناء محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:11 ص
منحة مجانية لأبناء محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية- السيد فلاح وجمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن منحة مجانية لتأهيل شباب الخريجين بالمحافظة، والتى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإعدادهم للعمل  كمدربين فى مجال (web (development – open source)  وإنشاء مشاريع صغيرة فى مجال الدراسة.

و أكدت رضوى محمد مصطفى، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلى بالمحافظة، أن هذه المنحة  تأتى بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات، لنشر ثقافة التكنولوجيا، ورفع مستوى الوعى لدى الخريجين.

ويحصل كل طالب على شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات بجانب مكافأة مادية فى نهاية الدورة، ويتم عقد اختبارات المقابلة شخصية غدًا الأربعاء، فى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد، حيث تستمر هذه الدورة لمدة ثلاث شهور متواصلة، ويشترط على المتقدم تقديم سيرة ذاتية، وشهادة الحصول على دورات مجموعة office – icdl  ، وإجادة التعامل مع الكمبيوتر وتطبيقاته، وصورة شهادة المؤهل وصورتين شخصيتين.

 

 

 

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