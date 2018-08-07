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مميش: عبور 138 سفينة قناة السويس بحمولة 9.5 مليون طن خلال 3 أيام

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:30 ص
مميش: عبور 138 سفينة قناة السويس بحمولة 9.5 مليون طن خلال 3 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أول أمس الأحد، عبور 138 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن.
 
و أكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 36 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، ويوم السبت عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن، بينما عبرت يوم الأحد 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 3 أيام الماضية إلى 138 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن
 
 

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