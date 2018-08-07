مقتل طفل إثر إصابته بطلق نارى خلال مشاجرة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة إصابته برش خرطوش، خلال مشاجرة بسبب اتهام أسرة المجنى عليه لابن المتهم بممارسة الشذوذ معه بالبدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاما برش خرطوش مما أسفر عن مفارقته الحياة.



وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز أن وراء ارتكاب الواقعة عامل.



وكشفت التحريات أن أسرة المجنى عليه اكتشفت ممارسته الشذوذ مع صديقه، فتوجهوا لمعاتبته، إلا أن والد صديقه تشاجر معهم وأطلق أعيرة نارية أصابت أحداها المجنى عليه؛ وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.