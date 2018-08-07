مقتل سائق وإصابة عامل فى إطلاق نار أثناء إلقاء عجل نافق فى ترعة بالدقهلية

الدقهلية ــ شريف الديب

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر بإصابات طفيفة بعد إطلاق عائلة النارعليهما أثناء إلقاء عجل نافق بمياه ترعة ناحية مركز المنزلة.

وشهدت منطقة السحاروة بناحية مركز المنزلة إطلاق نار من قبل عائلة، على سيارة ربع نقل يقودها سائق وبجواره عامل والذى فر هاربا داخل الزراعات، بعد وفاة صديقه.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة بوصول جثة هامدة لسائق 38 سنة نتيجة الإصابة بعدة طلقات نارية من سلاح آلى.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد السادات رئيس مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال توجه سائق وعامل بمنطقة السحاروة لإلقاء عجل نافق بمياه الترعة المجاورة للمنطقة، وأثناء اقترابهما من أحد المنازل، أطلق عليهما النار من بندقية آلية، فلقي السائق مصرعه فى الحال وقفز مرافقه داخل الزراعات بعد إصابته.

وكشفت التحريات الأولية، أن المنزل المشار إليه بإطلاق النار هو لعائلة بينها وبين آخرين خلافات، واحتمال شكهم فى تبعيتهما للعائلة الأخرى فقاموا بإطلاق النار عليهما، وتم استدعاء النيابة العامة والتى أمرت بتشريح جثمان القتيل، ومعرفة أسباب الوفاة، بالإضافة إلى سرعة عمل التحريات حول الواقعة، وضبط المتهمين.