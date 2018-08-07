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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:04 ص
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مقتل جندى فنزويلى فى انفجار لغم على الحدود مع كولومبيا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:00 ص
مقتل جندى فنزويلى فى انفجار لغم على الحدود مع كولومبيا الجيش الفنزويلى
كراكاس (أ ف ب)
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قُتل جندى فنزويلى وأصيب اثنان آخران فى انفجار لغم مضاد للأفراد أثناء تسييرهم دورية على الحدود مع كولومبيا الأحد، وفق ما ذكر بيان رسمى الإثنين.

وقع الحادث فى منطقة كاتاتومبو فى ولاية زوليا (غرب)، بحسب ما أوضحت القيادة العسكرية فى المنطقة.

وأضافت أنّ الجنود كانوا "يبحثون عن عناصر تنتمى إلى جماعات عنيفة"، من دون أن توفر مزيدا من التفاصيل.

يأتى هذا الحادث فى وقت تشهد العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا توترا. فقد اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس الذى يقول إنه كان "هدفا" لمحاولة "اغتيال" السبت، نظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس بالمسؤولية المباشرة عما حصل، فيما وصفت بوغوتا هذا الاتهام بأنه "عبثى".

 

 


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