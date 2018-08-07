مقبرة زعيم المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين تتحول لمقلب قمامة بالدقهلية

كتب إبراهيم حسان

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تقريرا ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر قناة دريم، تقريرا عن تحول مقبرة المجاهد الشيخ حسن طوبار، أحد أبطال المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية، إلى مقلب قمامة فى مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

ويعد المجاهد الراحل الشيخ حسن طوبار، شيخ إقليم المنزلة بمحافظة الدقهلية والزعيم الشعبي له، قد أطلق عليه القادة الفرنسيون لقب "شيخ العرب" لأنه أحد أغنياء مصر في عهده، والقائد والمحرض لأعنف مقاومة شعبية ضد الحملة الفرنسية وجيشها المحتل في نهاية القرن الـ 18.

وزار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قبر المجاهد حسن طوبار، فى عام 1962 فى ذكرى وفاته، وقابل أحفاده الذين قدموا قصر البطل والمقبرة هدية لمصر.

وعبر المواطنين عبر التقرير المصور، عن غضبهم بشدة لما تحول إليه قبر المجاهد الراحل الآن، بسبب الإهمال الذى ضربه من كل النواحى.