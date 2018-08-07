مقاتلة إسبانية تطلق صاروخا فوق إستونيا عن طريق الخطأ

أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعد أن أطلقت إحدى مقاتلاتها من طراز "يوروفايتر" عن طريق الخطأ صاروخا فى أجواء إستونيا خلال مهمة تدريبية روتينية.

وقالت الوزارة فى بيان إن "طائرة يوروفايتر إسبانية متمركزة فى ليتوانيا أطلقت صاروخا لم يؤد إلى أضرار"، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء "فى منطقة جنوب غرب إستونيا يسمح فيها بهذا النوع من التدريبات".

وأضافت "لم يصب صاروخ جو-جو أى طائرة، وفتحت وزارة الدفاع تحقيقا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث".

وأكدت الوزارة ان مقاتلتين اسبانيتين من طراز يوروفايتر واخريين فرنسيتين من نوع ميراج 2000 شاركتا فى التدريبات.

وبعد الحادث، عادت الطائرات الى قاعدة جوية فى سياولياى فى شمال ليتوانيا حيث تتمركز.