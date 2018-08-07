مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية.. تعرف على جمعية البنوك المركزية الإفريقية

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

تعد اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية ـ التى تستضيفها مصر لأول مرة هذا العام - أحد أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية، نظراً لمستوى التمثيل الرفيع للحضور (محافظى البنوك المركزية الأعضاء)، ومشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى (AUC)، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) وصندوق النقد والبنك الدوليين (IMF & WB)، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك (FRBNY)، والبنك المركزى الأوروبى (ECB)، والكوميسا (COMESA)، وغيرها.

جمعية البنوك المركزية الإفريقية هى مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقى حاليا)، وتهدف الجمعية إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فى أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات فى الأمور النقديـة والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة. ومع قيام الاتحاد الإفريقى عام 2002، تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدى للاتحاد الإفريقى، وتصبح الذراع النقدية للاتحاد الافريقى.

وقد تمت الموافقة على النظام الأساسى للجمعية فى غانا عام 1968 وذلك بالاتفاق بين 27 بنكاً مركزياً من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ويقع مقر الجمعية فى المركز الرئيسى للبنك المركزى لدول غرب إفريقيا BCEAO بالسنغال.

ويمثل مجلس المحافظين أعلى سلطة بالجمعية التى تضم فى الوقت الراهن 40 بنكاً مركزياً عضوا تمثل 52 دولة إفريقية، إضافة إلى البنك المركزى لدولة هايتى الذى يحمل صفة مراقب. ومن بين البنوك الأعضاء البنك المركزى لدول غرب إفريقيا (BCEAO) الذى يضم 8 بنوك مركزية، والبنك المركزى لدول وسط إفريقيا (BEAC) الذى يضم فى عضويته 6 بنوك مركزية.

ويتكون الهيكل التنظيمى للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان هي: شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب، ويرأس كل لجنة فرعية أحد البنوك الأعضاء بها وفقا للمعمول به داخل كل إقليم، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتمثيلها فى اجتماع المكتب الذى يضم إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية ونوابهم (10 بنوك) رئيس الجمعية ونائبه.

وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا فى عضويتها البنك المركزى المصرى بجانب البنوك المركزية لكل من الجزائر، السودان، المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا. (مرفق قائمة بالبنوك المركزية الأعضاء بالجمعية واللجان الخمس الفرعية).