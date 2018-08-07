video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

معارضو زيمبابوى يمثلون أمام المحكمة للمطالبة بالإراج مقابل كفالة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:17 ص
معارضو زيمبابوى يمثلون أمام المحكمة للمطالبة بالإراج مقابل كفالة المعارضون فى زيمبابوى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

مثل عدد من النشطاء، من الموالين لحزب التغيير الديمقراطى المعارض فى زيمبابوى أمام المحكمة اليوم الثلاثاء ، بعد أيام من الاحتجاجات التى شهدتها البلاد على خلفية الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أعلنت فوز الرئيس إيمرسون مانجاجوا بالسلطة، حيث يطالبون بالإفراج عنهم بكفالة.

المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم لجلسة المحاكمة
المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم لجلسة المحاكمة

كان الرئيس قد تبنى لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات ، وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا سيكون له دور هام فى مستقبل البلاد.

المعارضة فى زيمبابوى يواجهون المحاكمة على خلفية المظاهرات الأخيرة
المعارضة فى زيمبابوى يواجهون المحاكمة على خلفية المظاهرات الأخيرة
عناصر المعارضة فى زيمبابوى
عناصر المعارضة فى زيمبابوى
معارضة زيمبابوى فى الطريق إلى المحكمة
معارضة زيمبابوى فى الطريق إلى المحكمة
من سيارة الترحيلات إلى مقر المحكمة
من سيارة الترحيلات إلى مقر المحكمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة: الإنتخابات فى زيمبابوى كانت مشوبة بأعمال عنف

صور.. مثول انصار المعارضة فى زيمبابوى أمام المحكمة فى هارارى

زيمبابوى تصلى من أجل السلام بعد أحداث عنف عقب الانتخابات الرئاسية

زيمبابوى

المعارضة فى زيمبابوى

إيرسون مانجاجوا

انتخابات زيمبابوى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة