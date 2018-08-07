معارضو زيمبابوى يمثلون أمام المحكمة للمطالبة بالإراج مقابل كفالة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

مثل عدد من النشطاء، من الموالين لحزب التغيير الديمقراطى المعارض فى زيمبابوى أمام المحكمة اليوم الثلاثاء ، بعد أيام من الاحتجاجات التى شهدتها البلاد على خلفية الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أعلنت فوز الرئيس إيمرسون مانجاجوا بالسلطة، حيث يطالبون بالإفراج عنهم بكفالة.



المعارضة فى زيمبابوى فى طريقهم لجلسة المحاكمة

كان الرئيس قد تبنى لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات ، وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا سيكون له دور هام فى مستقبل البلاد.



المعارضة فى زيمبابوى يواجهون المحاكمة على خلفية المظاهرات الأخيرة