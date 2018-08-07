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مصر تعرب عن تضامنها مع السعودية ضد أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:39 م
مصر تعرب عن تضامنها مع السعودية ضد أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية سامح شكرى وزير الخارجية المصرى
كتب أحمد جمعة
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ، بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية  بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدا علي ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول و احترام سيادتها.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيراً إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأى تدخل خارجى في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.


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