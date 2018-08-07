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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:11 ص
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مصرع 4 عمال فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:30 ص
مصرع 4 عمال فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصين حريق منجم فحم فى الصين - أرشيفية
بكين (رويترز)
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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الثلاثاء، نقلا عن السلطات المحلية أن 4 عمال لقوا حتفهم ولا يزال تسعة آخرون فى عداد المفقودين بعد انفجار فى منجم صغير للفحم فى إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين الليلة الماضية.

وقع الحادث فى منجم زيموجيا للفحم الذى تديره شركة خاصة بمدينة بانتشو. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمنجم 300 ألف طن سنويا.

وذكرت الوكالة الرسمية أن سبب الانفجار غير معلوم وأن أعمال الإنقاذ جارية حاليا.

جاء الحادث بعد مقتل 11 شخصا فى يونيو فى انفجار بمشروع لتعدين الحديد الخام فى لياونينج.

وتقول سجلات لإدارة الطاقة فى قويتشو إن أوامر صدرت للمنجم بإجراء إصلاحات بخصوص بعض الأمور المتعلقة بالسلامة خلال تفتيش أجرته السلطات المحلية فى أواخر أبريل نيسان.

ولم يتسن الوصول إلى شركة بانان للفحم التى تدير المنجم للتعليق. وامتنعت بلدية مدينة بانتشو عن التعقيب.

 


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