مصرع شخصين فى انهيار أرضى بأحد أودية إيطاليا.. والسلطات تجلى السكان

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أجلت السلطات الإيطالية عشرات الأشخاص كانوا محاصرين فى وادٍ شمال غرب البلاد، عقب حدوث انهيار أرضى ضخم أدى إلى مصرع شخصين.



وذكرت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيطالية أجلت 200 شخص كانوا محاصرين ليلة أمس فى وادى "فيريت" الذى يتميز بمناظره الخلابة ويقع بالقرب من بلدة "كورمايور"، وذلك عقب حدوث انهيار أرضى ضخم، مشيرة إلى أن طائرات مروحية قامت بنقل الكثيرين إلى مناطق آمنة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن عمال الإنقاذ انتشلوا اليوم جثة سيدة، وذلك بعد يوم واحد من انتشال جثة زوجها البالغ من العمر 71 عاما.

يذكر أن وادى فيريت، الواقع عند سفح جبل "مونت بلانك" (الجبل الأبيض)، يعد وجهة شهيرة للسياح الذين يبحثون عن مسارات جيدة للمشى والمناظر الخلابة.