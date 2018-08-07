مصرع سائق توك توك بعد انقلابه أمام سيارة نقل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى سائق توك توك بأحد قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر انقلابه أمام سيارة نقل نتيجة احتلال عجلة القيادة بيده، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق (شنشور- الخضرة) دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة "ج . ش .ح" 25 عاما، وسائق توك توك قيادة "ع . م . ع" 45 عاما بالمعاش، وقع الحادث نتيجة اختلال أداة القيادة بيد قائد التوك توك وانقلابه أمام السيارة واصطدامها به، ونجم عن الحادث وفاة قائد التوك توك متأثرا بإصابته "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ"، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال شقيق المتوفى "عبدالله" 55 عاما عامل، اتهم الأول قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب نزيف بالمخ أدى إلى توقف المراكز الحساسة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة، إخلاء سبيل المتهم من ديوان المركز ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر .