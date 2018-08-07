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مصرع ربة منزل بحروق نارية نتيجة تسرب الغاز أثناء إعدادها الطعام بالمنوفية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:53 ص
مصرع ربة منزل بحروق نارية نتيجة تسرب الغاز أثناء إعدادها الطعام بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقيت ربة منزل بإحد قرى مركز منوف مصرعها نتيجة حروق متفرقة بالجسم، وذلك إثر حدوث تسرب غاز، مما أدى إلى اشتعال النار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن  المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي "م . ح . ا " 50 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة  نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بالجسم.

 

بالانتقال والفحص وسؤال زوج المتوفاة "ع .ع" قرر أنه حال قيام المتوفاة بإعداد الطعام بمنزلها بذات الناحية حدث تسرب بأسطوانة الغاز مما أدي إلي اشتعال النيران وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب بسبب حروق متفرقة بالجسم .

 

وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.


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