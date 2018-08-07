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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:25 م
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مصرع أمين شرطة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:17 م
مصرع أمين شرطة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط حادث تصادم -أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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لقى أمين شرطة مصرعه في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق " موشا – شطب " الزراعي بدائرة مركز أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "موشا- شطب" بدائرة مركز أسيوط،

وبالانتقال، والإسعاف تبين مصرع أمين شرطة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام ، وجارى رفع أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.


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