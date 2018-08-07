مسئولة أوروبية تنتقد منح "جوازات السفر الذهبية" للأثرياء من خارج الاتحاد

بروكسل (أ ش أ)

انتقدت المفوضة الأوروبية لشئون العدل فيرا جوروفا، قيام بعض الدول الأعضاء بمنح "جوازات السفر الذهبية" للأثرياء من خارج الاتحاد، وحثت هذه الدول على بذل المزيد من الجهد لضمان عدم منح الجنسية لمن وصفتهم بـ "المجرمين".

وقالت جوروفا - حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن منح الجنسية يمكن أن يمثل "خطرا أمنيا شديدا" لأنه يمنح حقوقا بما فى ذلك حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبى المكون من 28 دولة.

وأضافت "أنه يتعين على بعض الدول القيام بالمزيد حتى لا يتم منح الجنسية للمجرمين الذين يريدون تعريض أمن أوروبا للخطر أو الانخراط فى غسل الأموال".