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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:30 م
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مسئولة أمريكية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى تركيا بسبب الأوضاع غير الآمنة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:07 م
مسئولة أمريكية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى تركيا بسبب الأوضاع غير الآمنة أردوغان
واشنطن (أ ش أ)
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دعت رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "كريستينا أرياجا دى باكهولز" تركيا إلى إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برانسون، كما دعت رعاياها إلى عدم السفر لتركيا بسبب الأوضاع غير الآمنة.

وقالت المسؤولة الأمريكية - فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية أوردته اليوم الثلاثاء، إن التهم التى وجهتها الحكومة التركية إلى القس خيالية واستندت إلى مجموعات من الشهادات السرية"..مؤكدة أن الأمر الوحيد المطلوب من أنقرة هو إطلاق سراحه لأنها ستخسر أكثر بكثير من الولايات المتحدة..مشيرة إلى الوضع غير المستقر لليرة التركية والسياحة التى باتت معدومة.

ورأت أن تركيا لم تعد دولة تحترم سيادة القانون، فالقس بحسب رأيها تورط فى قضية تسبب بها جنون الشك والارتِياب الذى يعانى منه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن أجهزة الإعلام الحكومية التركية تبث أخبارا تبدو وكأنها تحرض على العنف، ما يجعل القس فى وضع خطير جدا، داعية الأمريكيين إلى عدم السفر إلى تركيا لأن الأوضاع هناك غير آمنة.

 


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