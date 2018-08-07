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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:17 ص
خالد صلاح
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مسؤولون أتراك وأمريكيون يجتمعون فى واشنطن لبحث الخلافات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:00 ص
مسؤولون أتراك وأمريكيون يجتمعون فى واشنطن لبحث الخلافات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (رويترز)
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قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء، إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى.

وذكر التلفزيون أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة. ولم يذكر تفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأمريكى أندرو برانسون بتهم بالإرهاب فما تسبب فى هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسى اليوم الاثنين.


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