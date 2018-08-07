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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:52 م
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مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن بقويسنا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:45 م
مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن بقويسنا جانب من الجولة
المنوفية _ محمد فتحى
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أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية جولة  ميدانية، للوقوف على مدى استعداد القوات لمجابهة أي ظروف طارئة شملت إدارة الحماية المدنية – قسم الإنقاذ النهرى بمدينة شبين الكوم – قسم المسطحات المائية ،حيث تفقد الحملة المرورية وحملة قسم شرطة المرافق بمدينة شبين الكوم ونقطة التفتيش الأمني بميت أبو شيخة .
 
وزار "أبو زامل" إدارة قوات الامن بمدينة قويسنا تفقد خلالها سبل الأحوال المعيشية للمجندين، وصلاحية وجودة الأطعمة المقدمة لهم، والتقى أثناء الجولة بالضباط والأفراد، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني.
 
 
 
 
 

 


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