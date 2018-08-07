محمد أبو العينين يناقش دور الاستثمار فى تحقيق الانطلاق الاقتصادى

تعقد الشعبة العامة للمستثمرين برئاسة محمد أبو العينين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشارت الشعبة، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التحسن الكبير الذى شهده مناخ الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية والنتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى أعادت الثقة فى الاقتصاد ووضعت أساس سليم يمكنه من أن يطلق طاقاته الكامنة الهائلة ويستغل موارده، وما أدت اليه من تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية، وكيفية البناء على هذا التحسن لخلق قوة دفع تحقق نقلة نوعية وتضاعف معدلات الاستثمار والتصدير والنمو والتشغيل بما ينقل مصر إلى مكانة أخرى تستحقها.

وأضافت أنه سيتم أيضا مناقشة كيفية تحسين تنافسية مصر فى سوق الاستثمار العالمى والاستغلال الأمثل لإمكانات مصر والفرص المتاحة وتبنى نموذج جديد للنمو القائم على الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتحسين التنافسية والإنتاجية والتحول إلى الإنتاج من أجل التصدير وإطلاق طاقات التنمية فى المحافظات.