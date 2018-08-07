video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محمد أبو العينين يناقش دور الاستثمار فى تحقيق الانطلاق الاقتصادى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:00 ص
محمد أبو العينين يناقش دور الاستثمار فى تحقيق الانطلاق الاقتصادى محمد أبوالعينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تعقد الشعبة العامة للمستثمرين برئاسة محمد أبو العينين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
 
وأشارت الشعبة، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التحسن الكبير الذى شهده مناخ الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية والنتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى أعادت الثقة فى الاقتصاد ووضعت أساس سليم يمكنه من أن يطلق طاقاته الكامنة الهائلة ويستغل موارده، وما أدت اليه من تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية، وكيفية البناء على هذا التحسن لخلق قوة دفع تحقق نقلة نوعية وتضاعف معدلات الاستثمار والتصدير والنمو والتشغيل بما ينقل مصر إلى مكانة أخرى تستحقها.
 
وأضافت أنه سيتم أيضا مناقشة كيفية تحسين تنافسية مصر فى سوق الاستثمار العالمى والاستغلال الأمثل لإمكانات مصر والفرص المتاحة وتبنى نموذج جديد للنمو القائم على الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتحسين التنافسية والإنتاجية والتحول إلى الإنتاج من أجل التصدير وإطلاق طاقات التنمية فى المحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الاستثمار تدعو دول القارة السمراء للمشاركة بمؤتمر إفريقيا الاستثمارى 2018

المستثمرين

الاستثمار

اخبار الاقتصاد

التصدير

الاقتصاد العالمى




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة