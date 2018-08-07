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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:55 م
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محكمة منيا القمح تمنح ربة منزل بالشرقية حق الولاية التعليمية على ابنتها

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:42 م
محكمة منيا القمح تمنح ربة منزل بالشرقية حق الولاية التعليمية على ابنتها محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة الأسرة بمنيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، منح ربة منزل الولاية التعليمية على ابنتها الطالبة البالغة من العمر 18 سنة، بعد تعنت زوجها معها ورفضه التوجه معها للتقديم لأحدى الكليات لوجود خلافات بينه وبين زوجته.

البداية عندما تقدم محمد رشاد محامى بالشرقية، بطلب لمحكمة الأسرة بمنيا القمح، بمنح أمر وقتى لموكلته، "م ع" ربة منزل لمنحها الولاية التعليمية لتقديم أوراق ابنتها "سارة ك ع" 18 سنة بإحدى الكليات.

حيث كانت الزوجة قد رفعت قضية خلع على زوجها، وتعنت معاها ورفض الذهاب مع ابنته للتقديم بأوراقها، ورفض إعطائها أوراق شخصية مطلوبة فى ملف التقديم، ومن شروط الالتحاق ضرورة موافقة ولى الأمر.

فأصدرت المحكمة أمر وقتى رقمه 118 لسنة 2018، بمنح والدة الطالبة الولاية التعليمية عليها، حرصا على مستقبلها وعدم ضياع فرصتها فى الالتحاق بالكلية.

 

 


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