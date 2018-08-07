محافظ قنا يعقد اجتماعا المجلس التنفيذى للمحافظة

كما تناول الهجان خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، لافتا أنه تم تسليم كافة أذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47510 إذن، موجهاً مسئولي اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة مشيرا الي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب ، وفيما يخص التعدي علي الاراضي الزراعية اوضح الهجان انه تم تنفيذ 33606 حالة تعدي بأجمالي مساحة 2188 فدان خلال الفترة من يناير 2011 حتي نهاية يوليو 2018مشددا علي ضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة اشكال التعديات والحد من ظهور تعديات جديدة حفاظا علي الرقعة الزراعية .

وفي سياق أخر، تناول الاجتماع آلية تعظيم دور مراكز الشباب وقصور الثقافة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي لتنظيم الانشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال اطلاق المسابقات لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية وذلك بناءا علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي اوصي بها في ختام فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس .

وأكد الهجان خلال الاجتماع علي أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة وذلك من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف المناطق الساخنة بجانب التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم علي تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة مشيرا إلي ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس .

وعلي هامش الاجتماع ذكر الهجان انه تم تمويل عدد 4036 مشروع للشباب من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بقيمة 247 مليون و761 الف جنيه توفر 4495 فرصة عمل لشباب المحافظة .