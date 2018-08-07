video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا المجلس التنفيذى للمحافظة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:50 م
محافظ قنا يعقد اجتماعا المجلس التنفيذى للمحافظة جانب من الاجتماع
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بمقر الديوان العام، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات أهمها الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية  للعام المالى 2018/2019 لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها.

وأعلن محافظ قنا، خلال الاجتماع اعتماد 250 مليون جنيه لمحافظة قنا لدعم عدة قطاعات شملت "مد وتدعيم شبكات الكهرباء، رصف الطرق، كبارى وانفاق ومعديات، تحسين البيئة، الأمن والمرور والاطفاء، دعم احتياجات الوحدات المحلية "، موصيا التنفيذيين بسرعة إعداد المناقصات اللازمة بالمشروعات المقرر البدء العمل بها.

كما تناول الهجان خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، لافتا أنه تم تسليم كافة أذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47510 إذن، موجهاً مسئولي اللجنة  بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة مشيرا الي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب ، وفيما يخص التعدي علي الاراضي الزراعية اوضح الهجان انه تم تنفيذ 33606 حالة تعدي بأجمالي مساحة 2188 فدان خلال  الفترة  من يناير 2011 حتي نهاية يوليو 2018مشددا علي ضرورة استمرار الحملات لإزالة كافة اشكال التعديات والحد من ظهور تعديات جديدة حفاظا علي الرقعة الزراعية .

وفي سياق أخر، تناول الاجتماع آلية تعظيم دور مراكز الشباب وقصور الثقافة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي لتنظيم الانشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال اطلاق المسابقات لا سيما خلال فترة العطلة الصيفية وذلك بناءا علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي اوصي بها في ختام فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس .

 وأكد الهجان خلال الاجتماع علي أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة وذلك من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف المناطق الساخنة بجانب التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين  تحثهم علي تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة مشيرا إلي ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس .

 وعلي هامش الاجتماع  ذكر الهجان انه تم تمويل عدد 4036 مشروع للشباب من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بقيمة  247 مليون و761 الف جنيه توفر 4495 فرصة عمل لشباب المحافظة .

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنجع حمادى

محافظ قنا: تحرير 640 مخالفة تموينية وضبط 5 أطنان دقيق بالأسواق خلال شهر

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ قنا




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة