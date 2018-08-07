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محافظ سوهاج يعلن سفر 521 من حجاج الجمعيات الخميس المقبل

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:33 م
محافظ سوهاج يعلن سفر 521 من حجاج الجمعيات الخميس المقبل الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم  محافظ سوهاج  عن سفر 521 من حجاج الجمعيات بعد غد الخميس، لأداء مناسك الحج هذا العام ، مشيرا الى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها، بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، بعد إجراء كافة الكشوفات الطبية للحجاج وحصولهم علي التطعيمات اللازمة .

وكشف المحافظ عن تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوي المحافظة لعقد ندوات توعية، بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه، والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله.

من جانبه أوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه تقرر سفر حجاج الجمعيات الخميس المقبل على رحلتين، الأولي لـ 300 حاج رحلة رقم 4048 ، وتحركهم من ميدان الشبان المسلمين الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء، والثانية 221 حاج رحلة، رقم 4052 وتحركها من ميدان الشبان المسلمين أيضا الساعة العاشرة صباح الخميس ، حيث سيتم نقلهم بأتوبيسات مكيفية تسهيلاً عليهم للوصول في المواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير .

 

 


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