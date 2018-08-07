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محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل السفر للأراضى المقدسة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:26 م
محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل السفر للأراضى المقدسة محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية
الغربية - مصطفى عادل
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ودع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، وهنأهم بأداء مناسك الحج هذا العام وصافح المحافظ جميع الحجاج وهم يستقلون السيارات التى ستنقلهم إلى مطار القاهرة لبدء رحلة الحج المباركة.

 

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تمنياته لجميع الحجاج بالوصول بسلامة الله تعالى إلى الأراضى الحجازية وأداء مناسك الحج المباركة فى أمان وسلام والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن بحج مبرور وذنب مغفور، وطلب المحافظ من الحجاج الدعاء عند بيت الله الحرام بأن يحفظ الله مصرنا الغالية قيادة وشعباً وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

 

وأوضح محافظ الغربية أنه يتابع حجاج المحافظة من خلال البعثة الرسمية المرافقة لهم وعلى تواصل دائم معهم وإنه أصدر توجيهاته للبعثة بالعمل على راحة الحجاج وتوفير كل ما يلزمهم ورعايتهم رعاية تامة وخاصة كبار السن منهم وذوى الأمراض المزمنة.

 

وأشاد المحافظ بالاستعدادات التى وفرتها المملكة العربية السعودية للحجاج هذا العام عملاً على راحتهم وأمنهم وأداء مناسك الحج فى يسر وسهولة، كما صافح محافظ الغربية أهالى وأسر الحجاج وألتقط معهم الصور التذكارية متمنياً للجميع حج بيت الله الحرام.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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