محافظ البحيرة تجتمع مع نائب وزير الإسكان لمناقشة تطوير رشيد

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

استقبلت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس شريف سليم مستشار وزير الإسكان والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس القطاع المركزي للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير داخل مدينة رشيد والتي تنوعت ما بين أعمال تطوير الكورنيش وأعمال حماية شاطئ البحر وإنشاء مراسي نيلية وأتوبيس نهري وعمل موقف سيارات وقسم شرطة ومبني للجمارك .

كما تم عرض رؤية المحافظة المستقبلية من أعمال التطوير المطلوبة لوضع مدينة رشيد علي الخريطة السياحية العالمية وبحث تنمية منطقة المثلث الذهبي والمنطقة الساحلية علي ساحل البحر المتوسط وتم الاتفاق علي الإعداد لعمل بروتوكول تعاون وشراكة ما بين محافظة البحيرة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتنمية رشيد .

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي جاءت خلال مؤتمر الشباب الدولي الرابع بمدينة الاسكندرية بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير رشيد في غضون 3 سنوات قامت المحافظة بضخ أكثر من 40 مليون جنيه لإنهاء مشروعات التطوير .

وشارك فى الاجتماع اللواء مجدي عناني السكرتير العام وحازم الأشموني السكرتير المساعد وأعضاء المكتب الاستشاري لتطوير رشيد ومصطفي إسماعيل المدير التنفيذي لتطوير رشيد.