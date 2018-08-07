video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تجتمع مع نائب وزير الإسكان لمناقشة تطوير رشيد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:45 م
محافظ البحيرة تجتمع مع نائب وزير الإسكان لمناقشة تطوير رشيد جانب من الاجتماع
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

استقبلت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس شريف سليم  مستشار وزير الإسكان والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس القطاع المركزي للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير داخل مدينة رشيد والتي تنوعت ما بين أعمال تطوير الكورنيش وأعمال حماية شاطئ البحر وإنشاء مراسي نيلية وأتوبيس نهري وعمل موقف سيارات وقسم شرطة ومبني للجمارك .

كما تم عرض رؤية المحافظة المستقبلية من أعمال التطوير المطلوبة لوضع مدينة رشيد علي الخريطة السياحية العالمية وبحث تنمية منطقة المثلث الذهبي والمنطقة الساحلية علي ساحل البحر المتوسط وتم الاتفاق علي الإعداد لعمل بروتوكول تعاون وشراكة ما بين محافظة البحيرة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتنمية رشيد .

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي جاءت خلال مؤتمر الشباب الدولي الرابع بمدينة الاسكندرية  بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير رشيد في غضون 3 سنوات قامت المحافظة بضخ أكثر من 40 مليون جنيه لإنهاء مشروعات التطوير .

وشارك فى الاجتماع اللواء مجدي عناني السكرتير العام وحازم الأشموني السكرتير المساعد وأعضاء المكتب الاستشاري لتطوير رشيد ومصطفي إسماعيل المدير التنفيذي لتطوير رشيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحيرة ومستشار وزير التنمية يتفقدان تطوير مسار العائلة المقدسة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

رشيد

نائب وزير الإسكان

المثلث الذهبى برشيد




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة