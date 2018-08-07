محافظ الإسماعيلية يؤكد على حتمية تفعيل الآليات التنفيذية لمنظومة النظافة

الإسماعيلية- السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مجدداً، على حتمية تفعيل الآليات التنفيذية لمنظومة النظافة وسرعة الآداء فى التعامل مع القمامة والمخلفات بمختلف الأحياء مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بتكثيف العمل بالشوارع الفرعية والداخلية وتفعيل منظومة جمع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى نصل لأفضل مستوى من تحقيق المستهدف من المنظومة كما أكد المحافظ على أنه لابد من أحداث طفرة ونقلة نوعية فى مستوى الأداء للعمل مع ملف النظافة العامة بوجه عام، مع المتابعة الدورية لأعمال توريد الكميات التى يتم رفعها وتجميعها إلى مصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبو بلح بأول طريق "الاسماعيلية – السويس".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية والإطار الزمنى لمنظومة التعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة بمشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للشركات العاملة فى مجال الجمع السكنى للقمامة والمخلفات ورصد كافة الأعمال يوميًا وأولا بأول وضرورة وضع برنامج زمنى محدد لتطوير الآليات التنفيذية للمنظومة لا تتعدى مدتها الثلاثة أشهر على الأكثر.

كما تناول الاجتماع استعراض ومناقشة سبل تفعيل دور شركات النظافة العاملة مع المحافظة فى مجال النظافة والتفاوض على وضع رؤية محددة لآليات التعامل مع المنظومة ومراجعة كافة التنسيقات فيما بين المحافظة ووزارة البيئة ومراجعة موقف الشركات العاملة بالمنظومة.